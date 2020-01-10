日媒：習近平訪日時將公布第五個政治文件

日本共同社1月9日引述多名中日關係消息人士報道指，中日兩國政府已確定，將制定規定兩國關係的重要文件「第五個政治文件」，預料2020年春天在中國國家主席習近平訪日時公布。

安倍晉三2019年12月25日與中國總理李密強舉行雙邊會談（Reuters）

報道指，日本首相安倍晉三2019年12月在北京與習近平會晤時就「第五個政治文件」確認了方向，並在隔日的記者會上對此稱「將為各領域取得成果而逐一做出努力」，展示了積極姿態。日本外務省事務次官秋葉剛男最快1月13日訪中國，有關內容的磋商。

報道亦引述多名中日關係消息人士稱，第五個政治文件擬寫明為了包括東亞在內的世界和平與穩定，中日雙方負有應該盡到的「責任」。報道指出，第五個政治文件將展示中日關係今後10年或20年的應有形式，而在中國經濟和軍事影響增強的情況下，日方希望透過窯明中國在國際社會上的「責任」，敦促北京尊重國際秩序展開行動。

報道指出，日方考慮在往後的磋商中，提到氣侯變化和朝鮮局勢等議題。惟中日就釣魚台（日稱尖閣諸島）及日人在華被拘等問題尚未解決，預計調整文件措辭工作將比較艱難。

報道亦指出，為避免外界認為文件是由中國主導下推進，日方傾向以不把「一帶一路」及「人類命運共同體」等措辭寫進文件的態度面對磋商。

中日自1972年起先後簽署4個政治文件。報道指出，從前領導人胡錦濤等中共歷代領導人均參與以往政治文件的制定，對中方而言，不能只有習近平沒有相關的政治文件；對安倍而言，也打算將第五個政治文件作為政治遺產之一。