【烏航空難】英美加情報相信客機遭伊朗導彈意外擊落　德黑蘭否認

烏克蘭航空一架波音737-800型客機1月8日在伊朗墜毀，機上176人全部罹難，多國正着手調查事故原因。路透社引述3名美國官員指，華府相信客機是被伊朗的導彈意外擊落；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦引述情報稱客機是遭伊朗擊落。惟伊朗民航總局否認，稱說法不合邏輯。

華府稱相信事件屬意外

報道引述其中一名官員指，根據廣泛的衛星資料評估，華府總統飛機很有可能是由伊朗的防空導彈所擊落。一名官員稱，資料顯示客機在德黑蘭起飛2分鐘後，探測到兩枚地對空導彈的熱能信號，然後客機附近隨即發生爆炸；資料亦顯示客機墜落時正在起火。報道引述官員們稱，客機在導彈發射前已經被伊朗方面追蹤，但稱華府相信事件是一場意外。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美國情報機關指，衛星探測到兩次發射導彈的紅外線閃光後，客機便發生爆炸。另外據獨立軍事媒體Defence Blog報道指，客機可能在飛經伊朗帕蘭德（Parand）上空時，遭俄製「托爾-M1」導彈（Tor-M1）襲擊，然後墜毀。

據伊朗社交媒體流傳片段顯示，客機墜毀處附近發現可疑殘骸，懷疑是9M331型地對空飛彈的錐頭和控制翼。它們都是配備在「托爾-M1」移動防空飛彈系統上。

▼網上流傳意外現場附近有疑似導彈殘骸

As we claimed earlier that #UkrainianPlaneCrash was due to SAM hit , now Alleged pic of a SAM fragment consistent with the Tor M1 close to the crash site of the #Ukrainian airliner.

The same type of SAM was seen in #Iran in 2013 . pic.twitter.com/3qCi21YJbt — World OSINT (@OsintWorld) 2020年1月8日

The Tor M1 uses a Frag HE warhead which sends shards or sharpnels flying & that may have hit the Airliner in flight



Presence of these Holes on the body of the Airliner also suggests it pic.twitter.com/qdLDrltSgq — Defence360_Official (@Defence_360) 2020年1月9日

加拿大總理杜魯多指，從多個來源取得的情報顯示，客機是由伊朗方面擊落，重申呼籲徹底調查事件，但強調不宜過早為責任誰屬下定論。他稱，加拿大與伊朗外交部保持溝通，又指伊朗表示會將飛機「黑盒」留在伊朗，但當局向烏克蘭政府表示准許該國調查員取得其資料。

英國首相約翰遜則發聲明指，有情報機構資料顯示客機是遭伊朗地對空導彈擊落，並稱這很可能是無意的。他重申，英國繼續呼籲各方為局勢降溫。

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，認為客機墜毀有可疑，稱可能有人犯了一個錯誤。

伊朗民航總局：科學上不可能被導彈擊落

伊朗民航總局負責人阿貝扎德（Ali Abedzadeh）透過半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）否認說法，指有關報道是「不合符邏輯的謠言」，稱該客機在科學上沒可能被導彈擊中。

現時伊朗方面稱已尋回飛機「黑盒」，但部分紀錄丟失，又稱不會將黑盒交給波音公司和美國政府。事件導致包括82名伊朗人、63名加拿大人和11名烏克蘭人死亡。

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