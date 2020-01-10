【烏航空難】英美加元首：墜毀客機或是遭伊朗「失誤」擊落

英美加情報相信客機遭伊朗導彈意外擊落。美國、英國、加拿大、烏克蘭等四國領袖均就事件發聲，當中加拿大總理和英國首相都認為伊朗或是無意擊落肇事客機。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當地時間2020年1月9日在新聞發布會上表示，加拿大收到多個來源的情報，1月8日在伊朗首都德黑蘭郊外墜毀的烏克蘭航空公司的美國波音（Boeing）737-800客機，是被伊朗失誤擊落的。

美聯社引述杜魯多說：「從盟國和我們自己，有多個來源的情報說，有證據證明這架飛機是被伊朗的地對空導彈擊落的。」「也許是無意的。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天的聲明也說：「已有大量信息稱客機被伊朗地對空導彈擊落了。也許是無意的。我們在和加拿大及盟國們緊密合作。現時要着手進行全面、透明的調查。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的聲明稱：「這是場可怕的悲劇，也是我們共同的傷痛。」「我們堅持盡快展開一個透明、全面和客觀的調查。」烏克蘭總統辦公室的聲明亦指，「澤連斯基已經與包括加拿大和瑞典總理，以及伊朗總統在內的多個國家領袖通電話交談。我們希望尋求真相；如烏克蘭的國際夥伴持有任何證據可以協助調查，請提供給我們。」

美國總統特朗普（Donald Trump）當天在新聞發布會上被問及墜機事件時說：「有人可能在另一邊犯了一個錯誤。」 他指出這架飛機失事前飛過的是「相當危險的地方」。

伊朗方面稱已尋回飛機「黑盒」，但部分紀錄丟失。事件導致包括82名伊朗人、63名加拿大人和11名烏克蘭人死亡。