【中美貿易】特朗普改口：可能在1月15日或之後簽署貿易協議

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美國總統特朗普（Donald Trump）1月9日表示，可能在15日或之後與中國簽訂首階段貿易協議。

美國總統特朗普1月9日到俄亥俄州出席競選活動，稱會在15日或之後與中國簽訂首階段貿易協議。（Reuters）

特朗普9日到俄亥俄州（Ohio）進行拉票活動時，接受當地電視台訪問。他稱華府會在1月15日或之後不久簽署與中國的重大協議。

華府暫時沒有為特朗普的言論解畫，他在2019年除夕曾於Twitter宣布在1月15日簽署協議。

中國商務部9日較早前亦宣布，副總理劉鶴會在13至15日訪問華盛頓，期間負責與美國簽訂貿易協議。中美談判雙方目前仍就簽署安排作緊密溝通。

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