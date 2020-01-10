美歐就伊朗問題產生分歧　蓬佩奧：歐洲沒我期望的有用

在美軍擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲歐洲盟友放棄2015年同伊朗簽署的核協議，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）還評價歐洲「沒我期望的有用」。

路透社1月9日報道，在特朗普呼籲多國退出伊核協議後，美國最「友好的」的國際盟友之一英國首相約翰遜（Boris Johnson）便於9日同伊朗總統魯哈尼（Hasssan Rouhani）通電話。在通話中，約翰遜表示「核協議仍是目前可行的最佳方案」。

美國、英國、法國、德國、俄羅斯、中國等6個國家同歐盟及伊朗於2015年達成核協議，伊朗承諾限制發展核武器以換取各國解除對伊朗的制裁。但特朗普於2017年就任總統後對伊態度轉趨強硬，不但恢復制裁伊朗，還試圖封鎖所有伊朗石油輸出。

在蘇萊曼尼死後，蓬佩奧曾對福克斯新聞（FOX）表示，「歐洲人沒像我期望的那樣有用」。

對於歐洲在美伊危機中能發揮什麼作用，新美國安全中心（CNAS）跨大西洋安全專家黎卓（Rachel Rizzo）表示，歐洲國家不會在看到兩國暴力不斷升級後突然改變核協議的方向。「我很難理解歐洲盟國會猛然改變，跟着特朗普邁入一個深淵。」