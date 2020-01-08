737客機伊朗墜毀是否因引擎失靈？　烏克蘭改口稱失事原因調查中

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架波音737客機1月8日在伊朗的機場起飛後不久失事墜毀，機上176人全部罹難。烏克蘭駐伊朗大使館原本指出是飛機引擎失靈導致意外，但隨後改口稱失事原因仍在調查中。 英國廣播公司（BBC）分析認為，這次情況不尋常，並引述前空難調查員指，把引擎失靈列為意外原因仍為時過早。

法醫調查員於空難現場搜證。現場擺放空難死者的遺體。（美聯社）

大使館於第二份聲明指出，尚未公布空難原因，強調任何先前的評論都並非官方論述。被問到飛機是否被導彈擊落，烏克蘭總理貢恰魯克（Oleksiy Honcharuk）於基輔回應指，調查結果出爐前都不會作出揣測。他同時宣布9日起禁飛伊朗空域。

烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）指，已經與伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）對話，雙方同意進一步合作調查意外原因。

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引擎失靈釀慘劇？

英國廣播公司（BBC）報道，飛機攀升至近2,400米高空後突然消失，情況並不尋常。報道引述前空難調查員指，將引擎失靈列為意外原因仍為時過早，雖然不能排除有關可能，但涉事機型的設計容許飛機在引擎失靈的情況下繼續飛行，加上如果是引擎失靈，飛行數據會反映飛機攀升得較平緩。

涉事客機為波音737-800NG，註冊編號為UR-PSR。（美聯社）

伊朗的電視台早前指，飛機因為引擎失靈墜毀。另外也有傳媒引述當地航空官員指，機師於墜機前未有宣布緊急狀態。電視台表示，已經尋回飛機兩個「黑盒」。根據國際規則，伊朗有責任調查意外。邁赫爾通訊社引述官員指，伊朗不會將「黑盒」交給波音。

今次意外是烏克蘭國際航空公司首宗致命空難。公司指，將盡一切所能確認失事原因。涉事客機的機齡為三年，1月6日曾接受定期維修，起飛前無發現任何問題。而涉事機型737-800NG飛行紀錄良好，不涉及737 MAX的軟件問題。