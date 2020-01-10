美國專家：東南亞國家靠攏中國心態矛盾

美國著名中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）指出，許多東南亞國家倒向中國的心態非常矛盾，一方面這些國家意識到向中國靠攏是無可避免的，另一方面也感受到一種深層的不安。

美防長埃斯珀（Mark Esper）2019年11月13日起訪問亞洲多國期間，不斷向相關國家提及南海問題，希望這些國家能同美國聯手對抗中國。（Reuters）

新加坡《聯合早報》2020年1月10日報道，沈大偉於1月9日在新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）舉辦的一場區域展望論壇上，圍繞中美博弈及其對東南亞的影響發表看法。

沈大偉形容東南亞國家如同處在美中博弈的「震中央」，儘管美中尚未要求相關國家明確選邊站，但兩國都在暗自施壓或對其進行誘導。

沈大偉指出，美國近年來對東南亞的關注度和影響力減少，這為中國空出了更大的空間；從地緣政治、地緣經濟和地緣戰略角度看，東南亞國家過去三四年都在不同程度上向中國靠攏。但實際上，例如印度尼西亞和馬來西亞等國聲稱中國「一帶一路」戰略帶來不良的環境影響，一些湄公河下游國家則對中國建造水壩表示不滿。

沈大偉呼籲東南亞國家更加積極向華盛頓發聲。他警告稱，若東南亞如果維持沉默，換來的將是美國的忽視。而美國也不應要求東南亞國家選邊站，而是牢靠地為相關地區提供支持。