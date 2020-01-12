【伊朗誤擊烏航】烏克蘭官員：導彈從下擊中駕駛艙　機長當場斃命

烏克蘭國際航空PS752航班在德黑蘭墜毀事件，伊朗政府1月11日承認軍方錯誤擊萿客機，並稱會全面調查原因。一名烏克蘭國家安全高層官員其後表示，涉事飛機很有可能被導彈擊中駕駛艙，導致正副機長當場身亡。

烏克蘭政府1月11日公開烏克蘭國際航空PS752航班的殘骸圖片，當局指像圖中顯示的孔是由爆炸物造成，因此基輔方面一開始已經認定飛機被導彈擊落。（Reuters）

烏克蘭國安與國防委員會秘書根丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）11日向英國廣播公司（BBC）表示，根據調查人員拍得的照片和片段顯示，他認為導彈從飛機下方擊中駕駛艙，機長即時死亡，這亦解釋了當時機場控制塔沒收到他們發出求救的原因。

丹尼洛夫指，伊朗在事發後容許烏克蘭調查人員接觸飛機殘骸後，專家隨即向基輔方面定時匯報情況，因此在伊朗承認錯誤前，他們已經掌握到飛機被導彈擊落的證據。

烏克蘭當局根據現場所找到的證據，認為導彈從飛機下方擊中駕駛艙，導致機長即時死亡。（Reuters）

對於當時沒有即時指控伊朗，丹尼洛夫稱，伊朗是一個很棘手的國家，烏克蘭方面憂慮過早公開證據或惹來德黑蘭的逐客令。他相信伊朗在走投無路下，最終惟有選擇公開認錯一途。

烏航空難正值伊朗向美國駐伊拉克基地發射導彈後不久發生，該航副主席索斯洛夫斯基（Ihor Sosnovskiy）批評伊朗當時繼續開放民航空域的決定不負責任，他認為德黑蘭在攻擊其他地方時，首先有責任關閉機場，保障一般民眾安全。