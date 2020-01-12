港人利嘉儀成美國芝加哥大學首位女教務長

美國著名學府芝加哥大學（University of Chicago）宣布，化學系教授兼負責科研的副教務長利嘉儀（Ka Yee C. Lee）會在2月1日起接任大學教務長職務。她來自香港，將成為芝大創校130年以來首位女性教務長，亦是首名擔任此職務的華人。

芝加哥大學校長司馬博（Robert J. Zimmer）在學校網站公布這項任命。他指出，利嘉儀具豐富工作經驗，能結合不同學科及不同觀點的人，並充分理解大學學術卓越與嚴謹探究的價值觀。

利嘉儀對此深表榮幸，表示會將大學的學術氛圍繼續傳承發展，很高興與各學科的同事一起努力，拓展知識領域，確保芝大學子能得到變革性的教育。

利嘉儀在芝大負責科研，並領導大學與香港的各項活動與合作。芝大2013年獲特區政府批出俗稱「白屋」的摩星嶺前香港域多利道扣押中心，改建香港校舍。校舍在2018年建成，她當時是芝大香港校園學術顧問委員會主席。

圖為利嘉儀2018年出席芝大香港校園開幕禮（資料圖片 / 盧翊銘攝）

在香港土生土長的利嘉儀，1986年取得美國布朗大學（Brown University）電機工程學士學位。她之後在哈佛大學（Harvard University）獲得應用物理學碩士及博士學位，並在史丹福大學（Stanford University）及加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）接受博士後培訓。

利嘉儀的主要研究膜生物物理學，她在1998年加入芝加哥大學擔任化學系助理教授，並在2008年晉升為教授。她在校內研究所及大學部擔任學術職務，並獲得傑出教師服務獎，她同時亦是美國醫學與生物工程學院院士團成員及美國物理學會會士。