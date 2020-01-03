希拉里獲北愛女王大學委任為首位女校監

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）獲委任為北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）女王大學（Queen's University）新校監，也是首位獲委出任此要職的女性。

該名美國前第一夫人是取代去年離世的莫蘭博士（Dr Thomas Moran）成為女王大學的新校監，任命1月1日生效，任期5年。對於成為大學新校監，希拉里在聲明中表示感到「極大榮幸」，並透露她特別鍾情這間大學，多年來已跟大學建立了深厚關係。希拉里又讚揚大學在研究及影響力都在國際上產生共鳴，對能夠成為大使和協助提高學校的卓越聲譽而感到自豪。

It’s my great privilege to become @QUBelfast's 11th—and first female—chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I’m proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2020年1月2日

希拉里與北愛甚有淵源，早於上世紀九十年代曾與時任美國總統的丈夫克林頓到訪當地，有份推動北愛締結和平協議，結束暴力衝突。希拉里前年獲女王大學授予榮譽博士學位，並以她的名字設立新獎學金，用於政治、人權與和平建設的研究生學習課程。