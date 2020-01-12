【有片】亂棍狂毆示威者兼舉槍　法國警察疑濫暴遭調查

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警員遭指控濫用武力，法國會如何應對？日前網上流傳一段法國防暴警察以警棍毆打手無寸鐵示威者，並舉槍指向人群的影片，法國檢察當局決定展開調查。

社交網站流傳一段1月9日巴黎示威衝突的影片。一群示威者與防暴警察對峙之際，有手無寸鐵、舉起雙手的示威者突然遭防暴警員先打一棍，及後另一名防暴衝出來亂毆示威者。

數名示威者之後被防暴毆打驅趕，有人被推跌，期間有警員持槍指向示威者，並在旁邊走來走去，據報指該槍支是用以發射橡膠子彈。

警方回應：當時受暴力示威者攻擊

法國媒體The Local在11日報道，巴黎檢察官辦公室已委託警察監督機構IGPN展開調查。警方就影片回應指，片段斷斷續續而且沒有上文下理，並稱警方當時是受暴力示威者攻擊才還擊。

警方事發翌日在Twitter指出，示威中有27人被捕，16名警員在衝突中受傷，沒有示威者被橡膠子彈擊中。

自2018年爆發爆發黃背心示威起，法國警方不時遭指控濫用武力，檢察部門就巴黎「黃背心」示威提出212宗個案。

兩名警員涉於2019年5月1日向示威者掟磚，並掌摑示威者。他們在11月被定罪，是黃背心運動爆發以來首次有執法者被定罪。

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