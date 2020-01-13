尼泊爾為平衡國際外交關係　將禁止國內敵視中印項目

據尼泊爾和印度媒體2020年1月13日報道，尼泊爾政府有關部門將禁止敵視鄰國印度和中國的國際非政府組織（NGO）的項目。

中國國家主席習近平（第一排左二）2019年10月12日抵達尼泊爾首都加德滿都，尼泊爾眾多政府官員機場迎接。（新華社）

據尼泊爾《加德滿都郵報》和印度報業托拉斯報道，尼泊爾政府下屬社會福利委員會正在起草NGO相關的規定草案。

報道指出，這是尼泊爾維持平衡的國際關係而採取的外交政策。位於喜馬拉雅山下人口僅有3,000萬左右的內陸小國尼泊爾夾在兩個大國印度和中國之間，不得不時刻關注「鄰居」的情況。

印度平時也對設立在尼泊爾邊境的一些學校表示擔憂，認為這些學校被用作恐怖主義和犯罪的根據地。據悉，這些學校中的一部分從卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其等國的NGO獲得資金援助。

中國則一直對尼泊爾允許西藏獨立運動表示不滿。此前中國國家主席習近平曾於2019年10月訪問尼泊爾，與尼泊爾總理奧利（K.P. Sarma Oli）於10月13日舉行會談後見證了18項協議的簽訂，此舉被認為是中尼合作的重大進展。

尼泊爾特里布文大學政治學教授什雷斯塔（Kapil Shrestha）認為對中國而言，加德滿都政府為中國所喜，是中國把勢力向南亞伸入的最輕鬆路徑。

作為中印兩個大國的鄰居，尼泊爾試圖小心翼翼地在其中尋找平衡，用「夾縫求生」形容尼泊爾再恰當不過。