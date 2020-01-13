中美即將簽首階段貿易協議　美智庫：兩國均付出不少代價

中美預定在1月15日簽署第一階段貿易協議，外界相信美國總統特朗普將此描述為重大勝利。但有專家表示中美之間難題未完全解決，且雙方均付出了不少代價。

特朗普或會以達成協議用作競選宣稱，但背後美國亦付出了代價。（Reuters）

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）貿易專家奧爾登（Edward Alden）表示，達成首階段協議在政治上有很好的宣傳效果，因嚴格來說特朗普兌現了2016年的競選承諾，可以此自誇「強硬應付中國」。

奧爾登同時應為雙方暫時休戰有利美國經濟，消費者有更多理由大膽消費，企業可以會把中美衝突憂慮暫時擱置，推動投資。

不過，美國康奈爾大學（Cornell University）的經濟學者普拉薩德（Eswar Prasad）指出，美國雖然成功迫使中國及其他國家作出讓步，但付出了經濟的代價，美國作為可信、可靠貿易夥伴的國際地位亦受損害。

根據白宮消息，中美第一階段貿易協議將包括改善北京針對外國企業技術轉移的要求，及擴大中國金融服務領域的市場准入等。協議亦同時要求北京未來兩年進口美國商品的總額提高2000億美元，包括500億美元的農產品。

美國則取消12月原定針對對中國商品徵收的新關稅，並削減部分正在開徵的進口關稅至一半。

奧爾登認為，美國農民和美國製造業受創程度相當顯著，中國的採購承諾不足以彌補傷害。

上海中歐國際工商學院（CEIBS）經濟學和金融學教授許斌表示，中美雙方可以宣稱他們取得協議「是可以接受的」，但均稱不上勝利。他認為中美爭拗將持續「好幾年，未來10年、20年，甚至更久」，且時而衝突時而休兵。