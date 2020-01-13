【蘇萊曼尼之死】美國防部再表態　美媒：政府艱難地為暗殺正名

美國總統特朗普宣稱，伊朗軍方高層蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）計劃炸毀美國大使館，所以1月3日下令美軍將其刺殺。但美媒報道，政府高級官員對此說法「模棱兩可」，並正艱難地為這場暗殺解釋。

蘇萊曼尼被美軍無人機擊斃後，特朗普10日宣稱這名伊朗軍方高層生前曾策劃襲擊四處美國大使館，以證明他的命令合理。不過《華盛頓郵報》稱，這與政府高級官員的情報評估不一致。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）12日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指出，沒有看到有關伊朗要襲擊四個大使館的證據。但就指同意特朗普的觀點，估計伊朗很可能正準備攻擊美國大使館。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）同日接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）訪問時，亦給出模糊解釋。他表示，總統的話與他們所說的相符，並稱已掌握非常有力的情報，伊朗正尋找機會在相關地區的美國設施殺死或傷害美國人。

奧布萊恩補充，即使美國有精湛的情報，亦很難確切地知道目標是什麼。不過可以預見的是，伊朗「將襲擊至少四個國家的美國大使館」。

《華盛頓郵報》認為，這些言論正反映政府高級官員拒絕證實特朗普總統的斷言，同時努力解釋此事。