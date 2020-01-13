【新聞背後】丹麥美人魚雕像飽經風霜　斬首塗鴉更曾被塞性玩具

丹麥哥本哈根著名地標美人魚雕像（Little Mermaid）遭不明人士塗鴉。事實上，這尊坐在港口107年的美人魚雕像，過去曾遭多次破壞，其中兩次更慘被斬首。

美人魚銅像是當地一個雕刻家，根據丹麥作家安徒生（Edvard Eriksen）的童話而創作，被視為丹麥的國家象徵。自1913年揭幕以來，這座高1.25米的雕像一直坐落同一地點，多年來吸引數百萬遊客，她飽經風霜，但仍始終無損她的魅力。

政治團體斬首兼推落海

美人魚1964年首次被污損，當年她的頭被砍下。直到1997年，政治組織處境主義者（Situationist）成員納什（Jørgen Nash）才聲稱自己是當年的罪魁禍首。

一群激進女權主義者1998年1月6日再次將美人魚斬首，三日後把美人角的「頭部」歸還當局。激進女權組織指，行動目的是抗議男性以女性的身體作為判斷標準，事件中無人被捕。

五年後發生，有將整座銅像推落海，當局發現美人魚漂浮在海中後立即放回原處。有指這是反戰示威者抗議丹麥政府捲入伊拉克戰爭。

丹麥美人魚雕像：美人魚1964年被斬頭。（AP）

醉漢斷臂

1984年，兩名男子將她的手鋸掉。他們的行動與政治訴求無關，而是因為他們飲醉酒。

塗鴉潑油被加配件

過去十多年來，美人魚終於沒有再遭分屍，但還是不得安寧，2004年曾有人幫它穿上穆斯林罩袍（burqa），以抗議土耳其加入歐盟的申請。2006年國際婦女節，更有人在她手中塞上性玩具，當年她已「93歲」。

她亦曾多次被塗鴉潑油，2017年5月她被塗成紅色，雕塑前面寫上「丹麥捍衛法羅群島的鯨魚」。同年6月她又染上藍色和白色油漆，有指這是36歲索馬里公民艾哈邁德（Abdulle Ahmed）所為。他在丹麥精神病院住了十多年，一直不願接受藥物治療。