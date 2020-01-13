巴基斯坦法院推翻前總統穆沙拉夫死刑判決　裁定違憲

巴基斯坦拉合爾高等法院1月13日裁定，伊斯蘭堡一家特別法庭於2019年底判處前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）死刑的判決「違憲」，意味該判決無效。

巴基斯坦前總統穆沙拉夫（中）重獲自由。圖為2013年4月23日，穆沙拉夫在拉瓦爾品第高等法院出庭。（Reuters）

此前，由3名法官組成的特別法庭2019年12月裁定，前總統穆沙拉夫叛國罪成立，被判處死刑。穆沙拉夫並不身處巴基斯坦，而是在杜拜。

穆沙拉夫的律師2020年1月13日稱，當地拉合爾高等法院現在已經宣告此前作出的針對穆沙拉夫的判決無效。

穆沙拉夫2001年就任巴總統，2008年面臨彈劾而被迫辭職。2013年，他因涉嫌叛國罪被立案，並於次年被起訴。

穆沙拉夫於2019年12月初發布了一段在病床上拍攝的影片，稱針對自己的叛國罪指控「毫無根據」。他表示，自己一生都在為國家服務，對自己遭到叛國罪審判感到不公。

巴基斯坦三軍公共關係局12月17日發表聲明，稱巴基斯坦武裝部隊對判決感到「痛苦」，指責審判不公，要求為穆沙拉夫伸張正義。穆沙拉夫2010年創立的巴基斯坦穆斯林全國聯盟稱，對判決感到震驚，將就此向最高法院提起上訴。