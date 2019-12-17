巴基斯坦前總統穆沙拉夫因叛國罪被判死刑　目前人在杜拜

巴基斯坦特殊法庭12月17日判處前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）死刑，指控其犯有叛國罪。穆沙拉夫目前在杜拜就醫。

該國一個由3名法官組成的特別法庭判處前總統穆沙拉夫死刑，該特別法庭由白沙瓦高等法院首席法官塞斯（Waqar Ahmad Seth）領導，針對其叛國罪指控而成立的特別法庭也要求他本人出庭。

巴基斯坦媒體《黎明報》12月17日報道，除了叛國罪，穆沙拉夫一旦回國，還將面臨謀殺前總理布托（Benazir Bhutto）、殺害宗教神職人員等多項指控。

英國廣播公司（BBC）12月17日也對此事進行了報道，穆沙拉夫1999年通過發動軍事政變推翻了前總理謝裏夫政府，2001年開始擔任巴基斯坦總統，後多次連任。

2008年穆沙拉夫遭到執政聯盟，3個省議會以及軍方的多重反對而被迫辭職。穆沙拉夫下臺之後便一直自我流放，經常在英國倫敦、美國、巴西等地參加各種演講活動。

他一直試圖得到西方國家政界的支持和幫助，積蓄力量以期東山再起。 2013年，他回到巴基斯坦參加議會選舉，但選舉法院裁定他沒有參選資格。

2016年，伊斯蘭堡一家地方法院以穆沙拉夫在2007年殺害宗教神職人員為由，決定將其逮捕並不準保釋。同年3月，穆沙拉夫前往迪拜求醫，此後一直未返回巴基斯坦。

《今日俄羅斯》報道稱，一周前，穆沙拉夫在迪拜的一張病床上抱怨說，對他本人缺席出庭的叛國罪審判一事是不公平的。

穆沙拉夫上周因心臟和血壓問題入院，他在迪拜醫院發表了視象講話。他說：「我一生都在為巴基斯坦服務，我為巴基斯坦打仗，為我的國家服務了十年，可是我現在卻要因為叛國罪而受到審判。」穆沙拉夫表示，他受到了不公正的對待。