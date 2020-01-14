【哈里梅根出走】英女王：盼兩人保留王室身份　但尊重及理解他們

英國王室「4巨頭」1月13日就哈里王子（Prince Harry）及其夫人梅根（Meghan Markle）未來在王室角色的安排召開會談。會面結束後，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）發表聲明，透露雖然希望哈里夫婦能繼續保留王室成員的全職工作，惟尊重及理解他們希望一家獨立生活的決定，並設置過渡期讓他們在英國和加拿大兩邊生活。

英女王在當地時間周一與王儲查理斯王子（Prince Charles）、威廉王子（Prince William）與哈里，在桑德靈厄姆（Sandringham）開完會後發表聲明，透露其家人就「孫子及其家人的將來進行具建設性的討論」，並指哈里夫婦已表明在新生活中不再依賴公帑的立場。

英女王的聲明全文如下：

「今天，我的家人就孫子及其家人的將來進行具建設的討論。我和我的家人完全支持哈里及梅根，以年輕家庭形式建立新生活的願望。儘管我們希望兩人能繼續保留王室成員的全職工作，但我們尊重及理解他們繼續作為家中重要一員之餘，亦希望一家過著獨立生活。哈里及梅根已明確表示，不希望在新生活中依賴公帑。因此，目前已達成共識，薩克斯公爵及夫人將處於過渡時期，並將花時間於加拿大和英國。這是我家人需要解決的複雜問題，目前還有很多工作要做，但我指示要於未來數天作出最終決定。」

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