英國王室「4巨頭」周一開會　商討哈里梅根未來安排

英國王室風雨不斷，哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）1月8日宣布要卸下王室高級成員身份後，英國媒體報道，王室「4巨頭」即將在桑德靈厄姆（Sandringham）開會，討論有關哈里夫婦的未來安排，4人包括英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、王儲查理斯王子（Prince Charles）、威廉王子（Prince William）與哈里王子。

英女王伊利沙伯二世（左）、王儲查理斯、威廉王子和哈里王子（中）1月13日將會面，商議哈里夫婦日後的角色（AP）

英國媒體稱，這次是在哈里夫婦1月8日突然宣布卸任王室高級成員身份後，四人首次開會。

英國廣播公司（BBC）1月11日報道，這不表示結果會在當日出爐。BBC王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）指，希望這場會談後能邁向「下一步」，讓王室與哈里夫婦能夠取得共識，並符合英女王的期望，在幾日內找到解決辦法。但戴蒙德亦表示，這場會談中仍存在「相當巨大的阻礙」。

梅根目前不在倫敦，她回到加拿大陪伴兒子阿奇（Archie）。英國媒體每日快報（Daily Express）引述消息人士指，梅根可能會在加拿大透過電話參與13日的對話。

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