【菲律賓火山爆發】 當局料最壞情況　噴發或持續數月至數年

菲律賓塔阿爾火山（Taal）1月12日爆發後，持續噴發蒸汽和火山灰，當地官員擔心近日的火山爆發或重演1754年的情況，恐怕會持續數月甚至數年，當局預料最壞情況將會來臨。

位於馬尼拉以南約65公里、鄰近旅遊勝地塔蓋泰嶺（Tagaytay）的塔阿爾火山，持續噴出約兩公里高的蒸汽和火山灰，目前警戒級別維持第4級，代表「數小時到數天內可能發生危險的爆發」。

火山灰飄散到馬尼拉都會區，馬尼拉國際機場一度關閉，目前視火山活動情形調整班機起降，塔阿爾火山北方約140公里的克拉克國際機場班機也受影響。塔阿爾火山所在的八打雁省（Batangas）已宣布進入災難狀態。

菲律賓火山地震研究所（PHIVOLCS）表示，截至13日下午，塔阿爾地區發生144次火山地震，強烈的地震活動可能代表岩漿不斷侵入塔阿爾火山結構，並導致火山再次噴發。Phivolcs火山監測部門主管博納（Antonia Bornas）接受電台訪問時表示，塔阿爾火山噴發後，可能在數個月至數年間爆發多次。

博納表示，1911年塔阿爾火山噴發僅持續數天，但已造成1,300人死亡。翻查過往紀錄，塔阿爾火山曾經歷33次爆發，其中1911年的屬蒸汽噴發式（phreatic），1754年則屬普林尼式（plinian），而且是歷年來最猛烈的一次。