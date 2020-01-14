【菲律賓火山爆發】 當局料最壞情況　噴發或持續數月至數年

即時國際
撰文：
最後更新日期：

菲律賓塔阿爾火山（Taal）1月12日爆發後，持續噴發蒸汽和火山灰，當地官員擔心近日的火山爆發或重演1754年的情況，恐怕會持續數月甚至數年，當局預料最壞情況將會來臨。

位於馬尼拉以南約65公里、鄰近旅遊勝地塔蓋泰嶺（Tagaytay）的塔阿爾火山，持續噴出約兩公里高的蒸汽和火山灰，目前警戒級別維持第4級，代表「數小時到數天內可能發生危險的爆發」。

火山灰飄散到馬尼拉都會區，馬尼拉國際機場一度關閉，目前視火山活動情形調整班機起降，塔阿爾火山北方約140公里的克拉克國際機場班機也受影響。塔阿爾火山所在的八打雁省（Batangas）已宣布進入災難狀態。

菲律賓火山地震研究所（PHIVOLCS）表示，截至13日下午，塔阿爾地區發生144次火山地震，強烈的地震活動可能代表岩漿不斷侵入塔阿爾火山結構，並導致火山再次噴發。Phivolcs火山監測部門主管博納（Antonia Bornas）接受電台訪問時表示，塔阿爾火山噴發後，可能在數個月至數年間爆發多次。

博納表示，1911年塔阿爾火山噴發僅持續數天，但已造成1,300人死亡。翻查過往紀錄，塔阿爾火山曾經歷33次爆發，其中1911年的屬蒸汽噴發式（phreatic），1754年則屬普林尼式（plinian），而且是歷年來最猛烈的一次。

【菲律賓火山爆發】14公里高灰煙變背景　新婚夫婦淡定結婚
【新聞教室】菲律賓塔阿爾火山曾爆發34次　當地第二活躍火山
【菲律賓火山爆發】45萬人需疏散　香港停飛多個來往馬尼拉航班
【菲律賓火山爆發】航班取消打亂外傭姐姐　僱主無奈自己頂住先
菲律賓塔阿爾火山愈來愈活躍　當局警告短期內或有「災難性」爆發
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。