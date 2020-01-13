【菲律賓火山爆發】航班取消打亂外傭姐姐　僱主無奈自己頂住先

菲律賓塔阿爾火山（Taal）1月12日爆發，大量火山灰衝上高空，更影響當地交通，馬尼拉國際機場被迫關閉，截至周一中午，兩天共有21班香港往返馬尼拉的航班取消，有香港僱主網上稱新聘請的外傭姐姐未能來港，或者外傭姐姐之前回鄉，現在又未能回港，現時要請假照顧孩子多幾天，大失預算。

塔阿爾火山爆發，火山灰衝上14公里高空，火山方圓17公里範圍的45萬名居民都要全面撤離。（資料圖片）

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有新聘姐姐的港媽稱本來外傭姐姐周一會來，「點知而家又要延遲到下星期」，亦有僱主表示「我工人姐姐個男朋友，原本聽日機嚟香港探佢，而家冇望了」，「我工人上星期五完約走，要去馬尼拉轉機, 星期六因天氣飛唔到，唔知幾時先返到家鄉」，面對突如其來的天災，香港僱主大都只感無奈，稱暫時要靠自己或家人請假照顧。

更有好心僱主十分顧及外傭姐姐感受，表示有考慮給她選擇回去陪伴家人，「可能佢想陪住家人身邊！不過現在無得飛，講咩都無用。」

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得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，其中心也有9名女傭因航班變動而未能來港，本來安排了今早和下午的航班暫時改為晚上，已預辦登機，不過最終能否起飛仍然未知。她又指，僱主都理解天災是難以避免的，沒有收到僱主有關的投訴。