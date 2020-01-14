布拉格與台北簽署協議　締結為姊妹城市

在指責中國是「無法信賴的夥伴」後，捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）1月13日與來訪的台北市長柯文哲簽署姐妹城市協議。

綜合媒體1月14日報道，賀吉普1月13日與柯文哲簽署兩個城市之間的合夥協議後，還一同前往布拉格的老城廣場參觀。

在這之前，賀吉普12日在德國《周日世界報》上發表評論，指責中國是「無法信賴的夥伴」、「充滿巨大的怨恨」，指責中國近期突然取消4個捷克著名音樂團的巡迴演出，並為自己支持「流亡藏人」感到自豪。

不過，賀吉普強調絕對不會斷絕與中國的外交和經濟關係，但同時又呼籲歐洲國家與中國交往時應該認真思考。「與像中國這樣危險且無法信賴的夥伴結盟」。「在威脅和脅迫面前，希望大家不要放棄自身的價值觀和誠信」。

賀吉普2019年12月24日在接受《德國之聲》訪問時曾透露，在中國未兑現當初做出的投資承諾後，捷克國內對中國的不滿情緒逐漸升高，而北京打壓布拉格交響樂團的做法，更進一步加深捷克社會對中國的不信任。

賀吉普稱，兩個城市間的交流協議不該包含具有外交意義的條文，所以才嘗試針對布拉格與北京的姐妹市協議中的「一中條款」，與北京市政府展開協商，希望對方同意將該條款從協議中移除。「當我向北京市提出需求時，他們不但忽略了我的需求，甚至開始霸凌布拉格愛樂樂團。」

在北京多次忽略布拉格的需求後，賀吉普認為布拉格不該有一個拒絕對話的姐妹市，所以決定解除與北京的姐妹市關係。2019年10月7日，布拉格市政議會決定解除與北京的友好城市協議。同年12月24日，布拉格市與台北正式締結為姐妹城市。

此舉引發中國方面不滿，中國駐捷克大使狠批布拉格此舉是背信棄義，中國外交部發言人耿爽在記者會上也抨擊了布拉格新一屆市政當局主要官員等人。