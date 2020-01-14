歐盟擬全面禁止塑膠包裝

美國媒體1月13日報道，歐盟環境和海洋事務專員Virginijus Sinkevicius接受德國傳媒訪問時指，歐盟委員會正在評估一項對塑膠包裝的禁令，以及向製造商制定新的要求。

歐盟環境和海洋事務專員Virginijus Sinkevicius受訪時稱，歐盟想擴大即棄塑膠的規定，例如禁止塑膠包裝或規定使用再生塑膠。（Getty Images）

彭博社（Bloomberg）12日報道，Virginijus Sinkeviciu接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時說：「我們當然想擴大即棄塑膠的規定，目前正在審查哪一個方向會是可行的。重要的一步可能是，例如，禁止塑膠包裝或規定使用再生塑膠。」

彭博新能源財經（BloombergNEF）估計，歐盟對即棄塑膠的新管制會威脅超過100億美元的市場。新管制當中的聚丙烯（Polypropylene）和聚苯乙烯（Polystyrene）是最常被使用的塑膠。

聚丙烯常用作樽蓋及全透明袋；聚苯乙烯則常用作即棄塑膠餐具及發泡膠。

歐盟委員會亦正研究輪胎或化妝品等產品的製造商可以如何強制地大幅減少產品中的微塑膠。Virginijus Sinkeviciu指出，微塑膠在歐盟的議程上，歐盟年末會提供一個非常詳細、有關所有包含微塑膠或使用微塑膠的產品清單。

2019年獲歐盟通過的「即棄塑膠指令」已禁止使用例如餐具、攪拌器、飲管、棉花棒及一些聚苯乙烯容器之類的塑膠產品。