文在寅提及習近平訪韓：推動中韓關係劃時代發展

韓國總統文在寅1月14日舉行新年記者會，高度評價中國國家主席習近平訪韓的意義，韓國國內對習近平此次訪韓解除「限韓令」的期待也非常大。

文在寅：習近平今年訪韓

韓聯社1月14日報道稱，韓國總統文在寅14日在青瓦台舉行新年記者會時表示，中國國家主席習近平定於今年訪問韓國，中國國務院總理李克強也將為出席韓中日領導人會議而訪韓，相信兩位領導人的到訪將劃時代地推動中韓關係實現跨越式發展。

習近平曾於2014年訪問韓國，當時韓國總統為朴槿惠（左）（Reuters）

文在寅表示，韓中兩國將於2022年迎來建交30周年，兩國領導人都希望藉此機會推動兩國關係更上一層樓，兩國將把2021年和2022年定為「韓中文化交流年」，促進文化交流和人員往來。雙方還將共謀發展，努力尋找中國大力推行的「一帶一路」戰略與韓國「新南方」和「新北方」政策之間的交集。

韓國重要的出口行業對習近平訪韓的期待非常大。

韓國《朝鮮日報》14日報道稱，韓國化妝品市場的股票在13日至14日連續兩天上漲。韓國化妝品製造的股價上漲5.14%，韓國化妝品的股價上漲4.29%，JAYJUN化妝品的股價上漲3.74%等。

8日傳出中韓雙方在對習近平訪韓協調具體日程的消息，韓國國內對習近平解除「限韓令」表現出高度關注，向韓國出口的化妝品股市股價展現出漲勢。

韓國青瓦台隨即就中國國家主席習近平將於3月專程訪韓的不實報道予以澄清，稱相關消息不屬實。青瓦台發言人高旼廷透露，韓中雙方正在就習近平訪韓事宜進行協調，目前尚無任何決定的事項。