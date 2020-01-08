中國5千人旅行團赴韓　2017年來最大規模　韓星現身表演

韓聯社2020年1月8日報道，中國有一個約5000人的大規模旅行團於1月7日赴韓國旅遊，這是2017年以來最大規模的單一企業赴韓旅遊團。當地市政府舉行儀式款待，還安排韓流明星現身表演。

2019年12月23日，韓國總統文在寅（左）訪問中國同中國國家主席習近平舉行會晤。外界期待此次會晤成為中韓恢復關係的契機。（AP）

報道稱，位於中國瀋陽一家名為溢湧堂的公司率領5000名職員於7日抵達韓國，訪韓期間將到訪景福宮、樂天世界、民俗博物館等景點。

韓星黃致列、李貞賢表演

韓國仁川市政府和韓國旅遊發展局為招待好大規模遊客積極籌備，於2019年10月便同該公司簽署合作諒解備忘錄。仁川市市長朴南春（音譯）和韓國旅遊發展局局長安榮陪（音譯）將出席溢湧堂1月9日舉行的企業活動開幕式並致祝賀詞和歡迎詞。此外，市政府還安排黃致列、李貞賢等著名韓流明星獻上精彩表演。

韓國紐西斯通訊社2020年1月8日報道指出，雖然這對韓國旅遊業、銷售業整體不會產生過大影響，但是對於恢復一度陷入僵局的韓中關係來說則具有推動作用。自「薩德（THAAD）」事件發生後中國政府採取報復措施取消中國團體遊客赴韓旅遊，本次5000人規模旅遊團極為罕見，是否成為今後中國重新開放團體遊客赴韓旅遊的標誌尚不可知。

自2019年12月23日韓國總統文在寅和中國國家主席習近平舉行會晤以來，韓國對兩國恢復友好關係充滿期待。

韓國媒體近幾個月來時不時傳出習近平訪韓的消息，但中國方面對此始終不予回應。韓國總統府1月7日最新回應顯示，習近平2020年3月訪韓的消息不實。