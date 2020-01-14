中美簽貿易協議前夕　美日歐在華盛頓開會商討對華政策

路透社1月13日報道，美國、日本和歐盟貿易官員在華盛頓舉行會晤，商議中國非市場導向的貿易政策和補貼問題。目前是中美簽署第一階段貿易協議的前夕，這一系列會議引起外界關注。

報道稱，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）於1月13日會見日本產業經濟大臣梶山弘志，並於14日會見歐盟執委會執委郝根（Phil Hogan）。美國同日本、歐盟貿易組織領導人的會晤在中美兩國為緩和持續18個月的中美貿易戰簽署第一階段貿易協議的過程中起到了支撐作用。

報道引述經濟分析師與專家表示，中美第一階段貿易協議標誌着邁向正面未來的一步，但仍有許多挑戰有待解決，例如中國對國有企業的補貼、數字貿易及網絡安全等兩國爭端核心問題。除此之外，目前還不清楚第二階段談判能否在11月美國總統選舉前取得任何進展。

在這樣的背景下，日本和歐盟認同美國對這些問題和中國在全球市場上行為的許多擔憂，但美國總統特朗普（Donald Trump）仍對其亮出關税牌令日本、歐盟處於守勢。

日本已於2019年9月宣布同美國達成初步貿易協議，美國與歐盟的緊張情勢仍很高，此前美國於2019年12月因法國徵收數字服務税而威脅對法國商品加徵100%關税，並威脅對一系列歐盟商品加徵關税，除非雙方能夠解決關於飛機行業補貼的長期爭端。

美國智庫信息技術與創新基金會(ITIF)1月13日呼籲三方應放棄不符合WTO規範、針鋒相對的雙邊會談，「共同應對中國危險的重商主義行為。

ITIF同時發表聲明表示「少了積極協同行動，將可能導致歐亞及北美的領先經濟體面臨嚴重的不公平競爭，而結果將是就業崗位變少」，並且強調「一旦一個國家或區域把某個先進產業拱手讓給中國，實際上就不可能使該產業復興」。