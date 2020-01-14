【中美貿易協議】外媒：中方買2000億美元美國商品類別分四大項

中美即將在1月15日簽署首階段貿易協議，外媒13日透露中方將同意購買2000億美元美國商品。

報道指中方將答應購買400億美元的農產品。（Reuters）

美媒《政客》（Politico）引述消息人士報道，中方將同意購買2000億美元美國商品中，包括750億美元的製成品、500億美元的能源產品、400億美元的農業產品，及350億美元至400億美元的服務業產品。

路透社14日亦引述一名消息人士指出，根據中美即將簽署的第一階段貿易協定，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元的美國製造商品、逾500億美元能源產品，以及約350億美元美國服務。

消息人士稱，第一階段協議要求中國，在兩年內增加購買美國農產品約320億美元，相當於每年增加約160億美元，總額將接近統特朗普宣稱的400億美元的年度目標。

在中美雙方達成首階段貿易協議後，外界一直猜測中方會增購美國什麼商品。自貿易戰開打後，美國出口一直下降，2019年7月至10月美國原油輸出平均每月720萬桶，是2017年同期的一半。

2018年中國是美國第三大出口國，非服務類產品出口按類別劃分，首三位均是製成品，分別是飛機產品（180億美元）、機械工業（140億美元）及電子商品（130億美元）。