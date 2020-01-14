文在寅新年記者會　談美朝關係不至悲觀

韓國總統文在寅1月14日出席青瓦台新年記者會期間，談及美朝問題。文在寅表示仍然相信朝鮮領袖金正恩的無核化問題，現階段不應感到悲觀。

文在寅在新年記者會上回答記者提問，外交重點提及美朝及韓日關係。（Reuters）

文在寅表示，儘管目前美朝陷入僵局，但現階段不應感到悲觀。文在寅讚賞美國總統特朗普，在1月8日金正恩生日致送祝賀訊息，而外界擔憂朝鮮會在金正恩生日的同時進行挑釁亦未有發生。文在寅相信雖然兩國對話陷入僵局，但雙方未有關閉對話大門。

文在寅亦提及韓朝關係冷淡，韓國會繼續尋找機會，透過對話與朝鮮擴大合作。文在寅表示韓朝擴大合作不僅能推動朝美對話取得進展，必要時也可贏得國際社會對放寬或豁免部分對朝制裁的支持。

文在寅還表示，中國在解決朝核問題上的作用十分重要，文在寅感謝中方在有關問題上向來給予的莫大幫助。文在寅表示，國家主席習近平和國務院總理李克強2020年將訪問韓國，相信兩位領導人的到訪能進一步推動雙邊關係，實現跨越式發展。

在韓日關係上，文在寅強調得到受害者的理解和同意，是解決強徵勞工問題的重點。文在寅表示韓方現在提出的解決方案並非唯一方法，歡迎日本同樣提出方案。文在寅稱集合兩國智慧，可解決強徵勞工問題。