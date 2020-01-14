【伊朗誤擊烏航】杜魯多：如非出現緊張局勢　空難死者仍健在

美軍擊殺伊朗指標官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）引發緊張局勢，期間伊朗軍方意外擊落載有57名加拿大公民的客機。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月13日直言，如果不是出現由美國引發的緊張局勢，空難死者將不會死亡。

杜魯多出席空難死者的悼念儀式。（美聯社）

杜魯多接受全球新聞（Global News）訪問時表示，「我認為，若沒有緊張局勢，若中東的緊張局勢沒有升級，那些喪生的加拿大人現在應該和家人團聚了」。

杜魯多稱，「這是在衝突和戰爭中發生的。無辜的人民首當其衝，這也是一個提醒，為何所有人都在努力緩和緊張局勢，開闢一條不涉進一步衝突和傷亡的道路」。

杜魯多還補充說，國際社會已經「非常、非常清楚地認識到，需要一個無核的伊朗」，但同時需要「控制由美國行動所造成地區的緊張局勢」。

杜魯多也指，在特朗普下令暗殺蘇曼萊尼前，他「顯然」希望得到提醒。他稱，「美國自己做出決定。我們在重大問題上試圖展開國際合作。但有時有的國家在沒有通知盟友的情況下，就採取行動」。

加拿大楓葉食品公司（Maple Leaf Foods）行政總裁麥凱恩（Michael McCain）也將矛頭對準美國。麥凱恩通過公司Twitter稱，公司一名員工的家屬在伊朗墜機事故中遇難，並認為特朗普（Donald Trump）對挑起地區局勢緊張、間接導致發生悲劇負有責任。

麥凱恩稱，美國政府領導人不受制衡，為轉移國內政治焦點而草率制定計劃，為此，一名楓葉食品公司員工失去他的妻子以及11歲的孩子。」

麥凱恩說，「一個在華盛頓的自戀者」破壞地區穩定，包括伊拉克在內的整個中東地區都不再歡迎美國。特朗普不負責任、危險和草率的行為附帶損害，連累63名無辜的加拿大人。