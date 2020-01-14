【伊朗誤擊烏航】伊朗國營電視台兩主播憤而請辭

在伊朗政府1月11日改為承認軍方「失誤」擊落烏克蘭客機後，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）兩名主播同日在Instagram上憤而宣布請辭。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台2名主播1月11日宣布請辭，前主播賈巴里也在Instagram發表言論。圖為賈巴里在Instagram發布的相片。（gelarejabbari Instagram）

其中一位是IRIB主播哈塔米（Zahra Khatami），她稱，「謝謝你們接受我做主播，一直到今天。我將永不會再回到電視上。原諒我。」

她的同事、另一主播拉德（Saba Rad）也表示，「謝謝你們在我任職期間對我的支持。我宣布，在廣播和電視行業工作21年後，我無法繼續從事媒體工作。我不可以。」

前主播：原諒我在過去13年向你們說謊

至於早前已離職的電視台前主播賈巴里（Gelare Jabbari）12日也在Instagram稱：「我們的人民被殺害這件事，很難讓我相信。原諒我這麼晚才醒悟。也請原諒我在過去13年向你們說謊。」

總部設於德黑蘭的伊朗記者協會（Association of Iranian Journalists）發聲明指，國家在目睹一場「公眾信任的葬禮」，它會損害國營媒體本就搖搖欲墜的聲譽。