美陸軍部長提到可能在釣魚台部署導彈後　中國海警展開巡航

美國高級軍官日前宣稱在太平洋部署新部隊，並會有導彈等武器，可能地點包括釣魚台、南海等。中國方面1月14日派出海警船在釣魚台附近巡航。

中國海警局官方微博1月14日發佈消息稱，中國海警2502艦艇編隊當天在釣魚台領海內巡航，是今年第二次巡航，帖文提到「2020年1月14日，中國海警2502艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。」

另據該微博消息，1月4日中國海警2502艦艇編隊在釣魚台領海內巡航。

中國和日本在釣魚台一直存在主權爭端，這也是中日關係發展的一大障礙。美國因為與日本簽有安保條約，如果中日因釣魚島問題發生衝突，美國有義務支援日本。

美國軍方日前威脅在釣魚島部署導彈。1月14日，英國《簡氏防務週刊》報道，1月10日，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）在宣布2021年將成立首支太平洋上的「全域作戰部隊」的講話中，稱「司令部將可能設在日本，甚至可能是釣魚台，直到整個南海都有可能。」

麥卡錫在演講中稱，高超聲速武器將是他正推動組建的「多域特遣隊」的關鍵。這些高機動的部隊將可以執行遠程攻擊敵人的任務，擁有電子戰、網絡戰和遠程彈藥，例如高超聲速導彈。他說這支部隊可能被部署到釣魚群島或者琉球群島。

「你可以將它放在南海的某處」，麥卡錫說，聲稱這將可以削弱中國的區域拒止/反介入能力，或者說中國將美軍趕出特定區域的能力。

「高超聲速武器是21世紀的潘興導彈，」他說，潘興導彈是冷戰期間被部署到歐洲的核導彈，「因為它具有極高的速度和殺傷力，困境在於，除非你擁有某種事實上，至少部分是，類似人工智能之類的能力……你就無法找到它，感知到它，或者打擊它。因為它可以在幾分鐘內到達目標。」

麥卡錫的說法引起了美國一些專家的困惑，例如戰略與國際研究中心導彈防禦項目主任克拉克（Tom Clark），他說：「陸軍要將一種高價值、機動高超聲速打擊資產放在像釣魚台這樣狹小的地方，為什麼要這麼做呢？如果你只想要刺激一下中國，那麼有很多更便宜而同樣可怕的兵力和火力可以發揮一樣的作用。如果這是關於『給這些高價值資源提供一個有生存力的基地』，那麼有很多更合適的地點。也許他的意思是說，某一天美國及其盟友的高超聲速導彈會多到部署不過來，部署到任何地方都有可能，但我得說，近期內，我相信它們不會被部署到一個根本無從機動或者隱蔽的地方去。」