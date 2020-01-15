英法德啟動《伊朗核協議》爭端解決機制　德黑蘭批策略錯誤

英國、法國和德國外長1月14日發表聯合聲明，指伊朗經已違反2015年簽署的《伊朗核協議》，宣布正式啟動協議中的爭端解決機制，但重申不會加入美國的極限施壓行列。伊朗外交部批評，歐洲國家的決定沒有基礎，而且是策略錯誤。

英法德3國表示，不能接受伊朗減少履行核協議承諾的做法，指如果最終未能化解分歧，3國可能對伊朗重啟制裁措施。聲明重申，雖然啟動了爭端解決機制，但仍然希望協議成功執行，不會加入美國對伊朗極限施壓的行列。

歐盟外交事務及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，收到英囹德關於啟動爭端解決機制的通知，認為決定是為了解決核協議在執行上的問題，以及避免重新向伊朗實施制裁。

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）回應指，啟動爭端解決機制的做法欠缺法律基礎，在政治立場上也犯了策略錯誤。德黑蘭政府警告，會作出嚴厲及強硬的回應。俄羅斯塔斯社（TASS）則引述俄外交部指，啟動機制可能會導致協議無法再恢復執行。

另外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日促請美國總統特朗普（Donald Trump）提出新協議取代現有協議。美國國務院伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）對此表示很高興，又稱支持英法德的決定。