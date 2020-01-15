韓媒：華為和百度在爭奪2030年人工智能的領頭羊地位

韓國《東亞日報》1月15日報道稱，中國科技公司——華為智能計算業務部營銷副總裁熊奕暉表示：「我們計劃在未來5年內投資1.5萬億美元，用於構建華為全球人工智能生態系統。」

熊奕暉表示，「通過這一舉措，在人工智能產業培養100萬名開發人員，支援3,000個軟件開發合作伙伴和1,000個大學、研究機構。」

華為是人工智能領域發展較為迅速的企業。（Getty Images）

熊奕暉指出，華為的人工智能投資計劃將以華為的人工智能發展路線圖為基礎，「2020年至2031年人工智能將給各產業帶來巨大的變化」。

到2030年，將進入可以自主駕駛汽車、智能醫療診斷、語言意義分析等的「通用人工智能」時代。只有使用人工智能芯片，才能實現具備認知和推論能力的人工智能技術。2030年以後是能夠製造人工智能機器的「超級人工智能」時代。

華為計劃將人工智能技術應用於本公司的所有產品。特別是集中投資開發人工智能技術發展必需的人工智能芯片。

對於被認為是全球最快的華為人工智能訓練集群「阿特拉斯900」的運算速度和其他企業集群之間的水平差距，熊奕暉表示，「在100米賽跑中，第一名衝過終點線，喝下一瓶水後，第二名才到達終點線」，表現出自信心。

華為以對人工智能芯片的集中投資為基礎，表明了在人工智能產業領域將華為技術打造成世界標準的目標。熊奕暉說，「愈有更多企業使用我們的產品，標準會愈來愈確立（為華為）。構建生態系就是這個意思」。

中國企業在人工智能領域的競爭非常激烈。

中國代表性的人工智能企業百度2019年將銷售額1,023億元人民幣中的15.4%投資到了人工智能技術開發上。

百度華南地區總部相關負責人透露，「百度3萬名員工中有1萬人在人工智能領域工作。全世界有7個人工智能開發實驗室和6個研究開發（R&D）中心」，「得益於這些投資，在人工智能R&D正式啟動10年後，我們才能成為人工智能的領頭羊」。