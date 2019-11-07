美防長警告　中國將憑人工智能成為全球領頭羊

美國國防部長埃斯珀（Mark T. Esper）11月5日表示，中國力爭到2030年成為人工智能領域的世界領導者，中國認為自己能跳過美國目前的軍事技術，直接跳升至下一代軍事技術。

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據美國國防部網站消息，美國人工智能國家安全委員會（National Security Commission on Artificial Intelligence）5日在華盛頓主辦了主題為「人工智能與國家安全」的會議。

埃斯珀在發言中說，對人工智能的掌握程度可能決定未來戰爭的勝負。

埃斯珀：「人工智能技術的推進有可能改變未來幾十年戰爭的特徵。哪個國家率先掌握人工智能，哪個國家就能在未來許多、許多年中掌握戰場上的決定性優勢。我們必須要搶先掌握這項技術。」

埃斯珀表示，為了實現人工智能的目標，美國需要政府、學術界和產業界像二戰期間那樣齊心協力，這樣技術就能根據需要迅速發展。

美國在人工智能領域面臨其他國家，尤其是中國的競爭激烈。對此，埃斯珀表達了憂慮。

埃斯珀在會議上表示，中國已經為自己設定了一個目標，到2030年成為人工智能領域的世界領導者，例如，中國的努力幫助他們研發了自動駕駛汽車。

埃斯珀說，中國人民解放軍正在「積極地在許多作戰領域部署這些武器」。

他說，與此同時，中國還在投資低成本、遠程自動駕駛和無人駕駛潛艇，並出口先進的軍用無人機。

埃斯珀說：「人工智能技術的改進使中國人民解放軍能夠大力將能力更強、成本效益更高的自動化機動車部署到許多作戰領域。美國正面對將一支世界上最精鋭軍隊過渡到新的人工智能軍事系統的艱鉅任務。」

他說：「另一方面，中國認為自己能跳過我們目前的軍事技術，直接跳升至下一代軍事技術。比方說，除了研發常規武器系統之外，北京正研發廉價、遠程和自動化的無人潛艇，以成本效益高的方式應對美國的海上力量。」