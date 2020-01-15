達美航空飛上海客機折返洛杉磯　途經小學上空時放油數十師生受傷

美國有線新聞網絡（CNN）報道，達美航空（Delta Airline）89號班機當地時間周二（14日）中午起飛後隨即折返洛杉磯機場，降落前釋放燃油導致60人受傷，其中一所小學30多人受傷，主要是皮膚和眼睛不適。

洛杉磯消防局督察Sean Ferguson表示，一架客機飛經位於機場東邊約30公里的加州卡德希市Park Avenue小學時釋放燃油，導致20名學生受傷、另有11名成人受傷（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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Sean Ferguson在聲明中表示，危險物質團隊前往學校並檢測飛機釋放的液體，傷患在學校由消防隊員及醫護人員治療。消防局推文表示該液體為飛機燃油。

美國聯邦航空管理局證實達美航空89號班機前往上海的飛機，在起飛之後發出緊急通知，並且立即飛回洛杉磯國際機場。航空管理局無法立即確認燃油為該客機釋放。

達美航空發言人Adrian Gee表示，該航班引擎出問題，必須飛回洛杉磯機場。他說，該航班「緊急釋放燃油以減輕降落重量」後安全降落。

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