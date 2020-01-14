【菲律賓火山爆發】居民為救財物　不顧警告冒死偷越封鎖線回家

菲律賓塔阿爾火山（Taal）12日突然噴發，附近居民來不及收拾家當匆匆撤離，不過部分居民看到噴發變緩和之後，不顧警告冒死回家查看牲口、搶救財物。

菲國當局已禁止民眾進入塔阿爾火山方圓14公里的危險區，並要求區內估計約45萬居民撤離。在封鎖線附近，許多人攜家帶眷逃往馬尼拉方向，但也有一些已撤離的居民溜回家。

火山突然噴發 居民匆匆撤離情形（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

塔阿爾火山坐落的塔阿爾湖邊小鎮巴萊特（Balete）鎮長馬拉利特（Wilson Maralit）說：「我們已請政府多派一些軍人來，管管這些不聽勸告回家的人。他們越過封鎖線溜回家，我們知道他們想看看牲口還在不在，但不希望他們受傷。」

13日清晨，火山附近仍不時有地震，居民卻已忙著用軟管引水，沖掉屋頂和窗上的火山灰。當局把警戒等級提升到第四級，意味火山隨時可能將火山灰噴發16公里高，使湖面彌漫濃霧和火山灰。

馬拉利特說，「火山隨時會大爆發，我們要求大家撤離，他們剛開始不想走，不過看到12日下午火山還在噴發，只好撤離」，但許多男性不聽警告，回家顧牲口和財物，「他們說放不下自己養的豬、馬和牛」。

菲律賓參議員托倫提諾（ Francis Tolentino）當過塔阿爾湖畔塔蓋泰市（Tagaytay）市長，他說：「我呼籲火山附近每個居民遵從政府的指示撤離，不要那麼快回家，直到情況穩定為止。」

托倫提諾說，12日火山噴發太突然，很多人只能匆忙準備一些衣物撤離，「沒時間把所有家當帶走，現在一些城鎮空蕩蕩就像鬼城，不過有人已經溜回家」。

更多塔阿爾火山噴發的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 2

延伸閱讀：

澳洲國寶無尾熊死傷慘重 恐列入「瀕臨絕種」名單

女王同意哈利梅根不再擔任全職王室成員 可在兩國居住

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】