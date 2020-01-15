中國對美國貿易順差下滑　外媒：特朗普應感欣喜

中國海關總署在國務院新聞辦公室發布2019年度外貿成績單，數據顯示2019年中國對美貿易順差大幅下降，有關貿易順差的問題，過去曾加劇中美雙邊關係的緊張。在貿易戰的背景下，該數據下降了8.5個百分點，媒體報道，這無疑會使美國總統特朗普（Donald Trump）感到高興。

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴已率代表團抵達華盛頓，雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。圖為2019年10月11日，特朗普在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴。（VCG）

中國商務部2020年1月15日發表聲明稱，歐盟繼續保持中國第一大貿易夥伴的地位，東盟躍升為第二大貿易夥伴。美國仍是中國第二大出口目的地，2019年中美貨物貿易額為5412億美元，按年下降14.6%。其中，對美出口4185億美元，按年下降12.5%；進口1227億美元，按年減少20.9%；實現貿易順差2958億美元，按年減少了275億美元，降幅為8.5%。



法新社報道，在貿易戰的背景下，中國貿易順差數據下降了8.5%，這無疑會使特朗普十分欣喜。

媒體認為，中美雙方利用懲罰式關税的籌碼在貿易戰場上博弈近兩年後，雙方終於將於1月15日在華盛頓簽署兩國達成的貿易初步協議。



外界盛傳中國承諾將購買2000億美元的美國商品，其中包括價值400至500億美元的農產品。但特朗普政府將會繼續對年進口額達2500億美元的中國產品徵收25％的懲罰式關税。



此外，美國在1月13日取消了去年給中國貼上的「操縱匯率」這一標籤，這也標誌着雙方的經貿緊張形勢正在逐步緩解。