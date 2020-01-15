河野太郎談歡迎習近平訪日條件　警告中國對日本安全威脅

雖然外界普遍認為中日關係正在回暖，中國國家主席習近平預定2020年春天訪問日本，但日本防衛大臣河野太郎2020年1月14日在美國華盛頓一場研討會上仍發表對華強硬言論，警告中國對日本的安全威脅。

日本防衛大臣河野太郎2020年1月13日到訪美國，在1月14日華盛頓舉行的研討會上要求中方就改善釣魚島狀況做出努力。（Twitter@konotarogomame）

綜合媒體2020年1月14日報道，河野太郎在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的研討會上發表主題演講，指出中國對印度太平洋地區國際秩序的「野心」，尤其是對日本構成的安全威脅。

河野太郎警告稱，「如果我們忽視了中國改變國際秩序的企圖，讓中國繼續削弱國際準則和國際法，其負面效應將不僅僅限於印度太平洋地區，而是會擴展到全世界。」

河野太郎在演講中歷數近年來中國在東海、南海地區的擴張行為。他強調，在日中主權爭議的釣魚島海面，中國政府的船隻平均每個月就有三次違反國際法的行為。

值得注意的是，日本和中國的關係正在改善。自2018年安倍晉三訪問中國打破兩國關係僵局後，外界普遍認為中日關係正在回暖。按計劃，中國國家主席習近平將於2020年春天對日本進行正式訪問。

在中日積極營造的友好氛圍中，河野太郎強調稱，「為讓日本真心歡迎習近平主席到訪日本，中方應努力改善當前狀況」，暗示習近平訪日或有可能面臨困境。

韓聯社2020年1月15日報道認為，日本的這一姿態不一定會影響到習近平訪日。雖然中國方面顯然不喜歡日本的這種態度，但中國政府實際上正在積極促成習近平訪日，因為這對目前的中國來說是有利的。