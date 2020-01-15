日本據報擬在日本領海排除中國調查船　主因擔心敏感資料外泄

為防止「安全風險」，日本政府正商討措施，要求在日本領海及附近海域的民間海洋調查活動中排除中國調查船。不過，日媒指出日本政府這一想法很難實現。

據日本《讀賣新聞》2020年1月14日報道稱，2019年4月，來自日本海上保安廳的消息讓首相官邸和國家安全保障局官員們「不敢相信自己的耳朵」。當時，一艘中國海洋地質調查船「合法駛入」日本新潟港，收集秋田前海海上風力發電所需的海底地形等數據。

事情源於日本公司委託一家外國調查公司進行海洋地質調查，而後者將該業務外判給中國調查船。

日本對使用中國船隻展開海洋活動提高警惕，圖為中國「科學」號遠洋綜合科考船。（新華社）

《讀賣新聞》稱，雖然是正常的經濟活動，但中國船隻對日本領海海底進行調查，「將有可能把相關的資料信息傳遞給中國軍方」。「更何況，中國船隻所調查的海域，正是日本政府準備部署陸基宙斯盾反導系統的秋田縣附近。」

報道稱，日本首相官邸敦促能源廳和從事海洋調查業務有關的日本公司聯繫，要求修改委託外國公司調查日本海底地形的體制，並中止了和中國海洋調查船的合作，「這等於事實上確定了把中國船隻從日本領海內的商業調查業務中排除在外的方針」。

不過，報道指出，日本政府的舉措很難將中國船完全排除在外，因為有時中國企業和歐洲企業會組成聯合調查團。因此，日本政府人士認為「有必要考慮修改法律或制定新法」。有分析認為，日本將正常經濟活動「國家安全化」的傾向值得關注。