中美如爆發衝突　俄羅斯一定幫中國？　專家：不一定

美國媒體稱，俄羅斯正在積極介入南海爭端，與菲律賓、越南等國加強合作，已經引起北京注意。此事引起這樣一個話題：如中美發生衝突，俄羅斯一定會站在中國一方嗎？美國專家認為沒那麼簡單。

美國《國家利益》（National Interest）1月14日報道，在美國憂慮中國在南海行動的同時，俄羅斯也在覬覦這片水域。俄羅斯正與菲律賓和越南等南海周邊國家展開合作，已經引起北京的注意。



菲律賓與俄羅斯圍繞在南海共同開發資源的計劃正在進行。2019年10月，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）訪問俄羅斯期間，邀請俄羅斯國家石油公司（Rosneft）在菲律賓聲稱擁有主權的南海海域進行天然氣和石油開發。



俄羅斯國家石油公司的專家已經前往馬尼拉，就合作開發南海石油的可能性同菲律賓方面進行磋商。

此外，俄羅斯與越南還在持續加強戰略合作。無論是戰略上還是軍事上，俄羅斯都是越南重要的長期防禦夥伴。兩國2019年簽署了2018年至2020年的防務合作協議，並同意在2019年至2023年期間加強防務合作。俄越兩國在2012年將雙邊關係提升至全面戰略伙伴層級。



《國家利益》評論稱，俄羅斯增加在南海的存在，使中國與其鄰國之間正在進行的領土爭端複雜化。如果菲律賓與俄羅斯石油公司進行聯合勘探，俄羅斯可能開始在該地區發揮更廣泛的作用。



報道稱，俄羅斯國家石油公司在南海的活動已引起北京的注意，因為俄羅斯參與越南合作開發油氣的海域，在越南聲稱的專屬經濟區內，那裏也是中國宣稱擁有主權的海域。



儘管如此，俄羅斯似乎並未停止相關作業。俄羅斯國家石油公司2013年就參與了越南沿海南崑山盆地的油氣開發，並且據報有所發現。



俄羅斯方面聲稱，無意捲入南海領土爭端，也無意偏袒任何一方。不過《國家利益》報道稱，儘管莫斯科方面聲稱不會捲入南海領土爭端，但通過俄羅斯石油公司繼續與越南合作，表明了對越南政府的支持。



如果俄羅斯石油公司仍未被中國的「脅迫」嚇住，可能會為其他國際商業石油公司在這片有爭議的水域開展聯合作業樹立榜樣。

美國紐約城市大學政治學教授夏明接受美國之音訪問時稱，俄羅斯涉足南海有關國家的開發活動，具有深刻的地緣政治以及歷史因素，俄羅斯不會輕易承認中國成為歐亞大陸的主宰，不希望中國把南海當成中國的內海。



由於美國同時對中俄兩國施壓，很多人認為，中美如發生衝突，俄羅斯肯定站在中國一邊對抗美國。但夏明認為，事情沒有那麼簡單。



夏明指出，如果美中利益衝突發生在中亞或歐亞大陸，俄羅斯可能與中國站得更近一點。



但如果美中在太平洋地區發生衝突，俄羅斯如果不支持美國的話，至少會保持中立，不會站在中國一邊。