【中美角力】貿易戰暫告一段落　北極地區或成新戰場

韓聯社1月15日報道，中美貿易戰雖然暫告一段落，但兩國會在新的領域繼續競爭，北極地區有望成為兩國的新戰場。

中國曾在2018年1月發佈的《中國的北極政策》白皮書中將其規定為「近北極國家」，並表示將通過開發、利用北極航線構築「冰上絲綢之路」。這表明中國希望將北極也納入「一帶一路」戰略。

但在幾個月後，中美貿易戰全面爆發，這一事業被中國政府暫且擱置，但美國並未放棄對此事的反對，2019年5月17日美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在第17屆北極理事會部長級會議上發表講話，斷然否定中國的主張。

蓬佩奧指出「只有北極國家和非北極國家，不存在第三範疇」，也就是說，「中國在北極沒有任何權利」。

隨着北極冰川的迅速融化，人們對該地區航線的興起日漸濃厚，有預測指出，至21世紀中期連接亞歐的北極航線將比蘇伊士運河航線縮短10天至12天。因此，儘管目前北極並未處於中國「一帶一路」項目中的首要位置，但它仍對中國具有失足的吸引力。

韓聯社指出，若中國不顧美國反對評價資本力量開闢北極「一帶一路」，北歐國家也可能對中國的投資及科學合作提高關注度。不僅如此，俄羅斯的存在也是美國難以阻止中國開發北極的重要因素。

中俄在對抗美國這一問題上緊密合作，此前兩國於2019年12月2日正式啟動中俄東線天然氣管道具有象徵意義。實際上，受到西方制裁的俄羅斯也在考慮通過中國的投資開發北極，不然俄羅斯缺少資金和技術很難進行北極相關項目。

韓國news1網站1月15日報道指出，美國等西方國家認為，中國將在北極首先以經濟和科學形式展示存在感，並以此為基礎打開建立中國北極軍隊之路。但「北極並不是南海」，俄羅斯在北極擁有所有的軍事資產和能力，中國只是那裏的客人，俄羅斯不會允許中國在此處部署軍事力量。