【新聞背後】除俄羅斯外　中美的高超音速武器

俄羅斯12月27日表示，俄羅斯首批高超音速導彈 「先鋒」（Avangard）已投入服役，這款號稱能以20倍音速飛行的導彈無人能敵，讓俄羅斯在開發新型遠距離洲際導彈上取得優勢。

俄羅斯的「先鋒」（Avangard）高超音速導彈，俄羅斯聲稱導彈最高可達20倍音速。（AP）

所謂高超音速導彈是能以超越音速5倍的飛行，以極快速度突破攔截系統，攻擊目標。俄羅斯聲稱先鋒導彈能以音速20倍速度飛行，即每秒6.8公里，在此速度下當導彈重入軌導後能避過常規雷達偵測，並能閃避攔截導彈的追擊。

美國的AHW和HTV

目前已知正在積極開發高超音速導彈的國家，除了俄羅斯外，還有美國與中國。美國有兩套系統正在開發，一種是由美國軍方建造，名為Advanced Hypersonic Weapon（AHW）的武器，是全球即時打擊計劃（the Prompt Global Strike program）的一部分。

AHW在2011年首度測試，武器成功從夏威夷基地發射，成功擊中3700公里外的目標。

第二種是由公司洛歇馬丁（Lockheed Martin）開發的Hypersonic Technology Vehicle（HTV），但相比起飛彈這更像一個無人載具。載具目的是要以高超音速速度在軌道飛行，在抵達目的地後投放飛彈。第二代試製機HTV-2在2010年首度測試。

藝術家筆下的WU-14，中國未曾正式公開相關裝置的詳細資料，僅承認正在開發。（Wikipeida）

中國的WU-14

至於中國的高超音速武器計劃在2014年公開，目前已知一款被美國稱為「WU-14」的高超音速武器曾多次進行測試，WU-14是搭載在洲際導彈上的裝置，能協助導彈增加速度並微調方向躲避敵人攔截。

目前已知道一款名為DF-ZF（東風ZF）的導彈可搭載相關的裝置，其他武器如DF-17（東風17）亦有類似的裝置功能。

中國官方承認正在開發相關武器，在2014年至2016年間進行多次試驗並取得成功，但否認美方給予WF-17的代號和評價。

俄羅斯的先鋒導彈自2015年開始實驗，並搶先在2019年12月服役。目前已知除先鋒外，俄羅斯亦在研發其他類似武器，如與印度共同合作的BrahMos-II導彈、3M22 Zircon超高速反艦導彈、及由戰機攜帶，名為KH-47M2 Kinzhal的高超音速導彈。