【中美貿易協議】協議七大內容登場　華兩年購逾2000億美元美國貨

中美達成首階段貿易協議，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴1月15日在白宮簽字。特朗普致辭時表示，將會在第二階段協議達成後撤銷所有關稅，並且不預期需要第三階段的貿易協議。 美國貿易代表署（USTR）公布長96頁的協議文本，主要分為採購美國產品、農業、知識產權、技術轉移、匯率、金融服務及執行性七大部分。

採購美國產品

中方諾以2017年度為基準，在未來兩年採購最少2000億美元美國商品及服務。中國承諾會分階段購買額外777億美元製造業設備，包括工業機械、電子設備、藥品，飛機，汽車，鋼鐵以及光學和醫療儀器。能源方面承諾最少額外採購524億美元；服務產品方面則會採購376億美元。

農業

在農產品方面，中方「應確保」採購320億美元的美國農產品。中方同意，提供更多農業經濟活動並增加就業機會，包括肉類、家禽、海鮮、大米、乳製品、嬰兒配方奶粉、園藝產品、動物飼料與飼料添加劑、寵物食品與農業生物技術等項目。

特朗普與劉鶴簽署協議後握手（Reuters）

知識產權

中方同意就專利、商標及版權採取更有力的法律保障，包括改善打擊網上侵權，盜版和假冒商品的刑事和民事程序。

技術轉移

中方同意結束向外國公司施壓要求將技術轉移至中國公司，作為換取市場准入、發牌或行政許可的條件，同時承諾排除中國政府在轉移中所獲得的好處。中國亦同意避免直接支持旨在獲取外國技術以滿足其工業計劃的境外投資。

宏觀經濟政策與匯率

中方承諾避免競爭性貨幣貶值，同時不將匯率用作取得貿易優勢的工具。中方亦同意公開相對匯率及外部結餘數據。協議亦要求中國加強宏觀經濟與匯率穩定，確保中國不會使用貨幣措施，使美國出口商面臨不公平競爭。

金融服務

中方將就美國公司進入中國金融服務作出改善，包括銀行、保險、證券、資產及基金管理和信貸評級服務，以達到美國在外國股權限制和歧視性監管上的要求，同時希望透過消除這些障礙使美國金融服務提供商能更具競爭力、獲得更公平的競爭環境，並在中國市場擴展服務。

執行性及爭端解決

中美兩國將通過定期雙邊磋商，解決協議執行方式的分歧，包括每半年舉行貿易框架會議，以及定期舉行宏觀經濟對話等。協議亦指出，一旦磋商未能解決分歧，將會有加徵關稅或其他懲罰程序。

至於備受外界關注的關稅問題，美國將下調現時對總值1200億美元中國貨徵收15%關稅，降至7.5%。至於較早前對總值2500億美元加徵25%的關稅則維持不變。

美方2019年12月15日生效、針對總值近1600億美元中國製手提電話，電腦、玩具及衣服的關稅將會無限期押後。中方也會押後對美國汽車徵收25%的報復性關稅。