【華為風波】默克爾召開黨內會議　擬消除黨內就華為問題分歧

德國《商報》1月15日報道，德國總理默克爾（Angela Merkel）將於16日同德國基民盟和基社盟的黨內高層就是否允許中國電信設備製造商華為參與德國5G網絡建設進行協商，設法消除黨內對是否使用華為這一問題的意見分歧。

2019年11月23日，德國執政黨通過不利於華為的提案，作為默克爾的親密盟友，德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer，左）也對這份遭到默克爾辦公室強烈反對的提案表示支持。（Getty）

據消息人士透露，16日召開的協商會議討論的核心議題是包括華為和中興在內的中國電訊設備製造商是否可以向德國5G網絡建設提供設備等。

一段時間以來，美國方面和包括德國聯盟黨黨內的一部分人士都要求將華為排除在德國5G網絡建設之外。而在2019年底之前，社民黨提出一項內部提案。該提案規定，如果某些國家「無法排除缺乏憲法監督的政府影響、操縱或間諜行為，」那麼這些國家的供應商就「絕對要被排除在網絡之外，無論是核心還是外圍網絡」。

若這項提案獲得通過，實際上等同於把華為摒除在外。但截至目前，默克爾所屬的保守派對是否支持執政夥伴社會民主黨的提案仍存在意見分歧。而社民黨則希望與聯盟黨黨內保守派陣營達成共同立場。

路透社1月15日報道，無論是默克爾本人還是聯邦政府以及經濟界政治人物都對社民黨的要求持拒絕態度。作為一種妥協，2019年底聯盟黨議會黨團的幾名副主席均提議，對5G網絡的非核心部門以及核心部分的技術設備採購進行區分對待，特別是對於核心部分要採取尤其嚴格的安全標準。

德國境內的幾大電訊公司都將焦慮的目光投向柏林。到目前為止，這些公司都在使用華為的設備和技術。

《商報》指出，電訊商們認為若華為被排除在德國5G網絡建設技術設備採購之外，那麼德國政府打算在高速公路、國道和鐵路沿線鋪設快速網絡的計劃恐怕就要落空。各種因素疊加令聯盟黨感受到的緊迫感愈發強烈，必須盡快在5G網建設的安全問題上拿出一個統一的意見和立場。