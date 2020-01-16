習近平即將國事訪問緬甸　在當地媒體撰文揭示外訪用意

在對緬甸進行國事訪問前夕，中國國家主席習近平1月16日在緬甸媒體發表署名文章，其中談及的一個務實內容揭示其新年首次外訪的真實用意。

新華社1月16日報道，在對緬甸進行國事訪問前夕，中國國家主席習近平1月16日在緬甸《緬甸之光》、《鏡報》、《緬甸環球新光報》同時發表題為《續寫千年胞情誼的嶄新篇章》的署名文章。

習近平在文章開篇用「一母同胞的兄弟」來比喻中緬之間的「胞波」情誼，在文章結尾還用「親戚越走越親，朋友越走越近」加以呼應。

習近平這樣說，「早在公元前4世紀，我們的祖先就打通了貫穿川滇緬印的「金銀大道」往來通商。中國盛唐時期，緬甸驃國王子率領舞樂隊不遠千里訪問長安，著名詩人白居易揮毫寫下千古絕唱《驃國樂》。緬甸在不同社會制度國家中第一個承認新中國。兩國老一輩領導人身體力行，為中緬關係發展傾注了大量心血。周恩來總理9次訪問緬甸，他身穿緬甸民族服裝同緬甸民眾一道慶祝潑水節的情景，至今傳為佳話。」

2019年4月24日，中國國家主席習近平在人民大會堂會見緬甸國務資政昂山素季（AFP）

文中習近平從政治互信、務實合作人文交流、戰略溝通、經貿往來、交流互鑑和協調配合七點來闡述中緬發展兄弟情誼的主要方面。其中務虛意味更濃，鮮有的務實部分或能解釋習近平2020年首次外訪選擇緬甸的真實用意。

他在深化經貿往來，注入互利合作新動能的章節中這樣講，雙方要深化共建「一帶一路」框架內務實合作，推動中緬經濟走廊框架從概念轉入實質規劃建設階段，着力推進「皎漂經濟特區」、中緬邊境經濟合作區、仰光新城三端支撐，深化互聯互通、電力能源、交通運輸、農業、金融、民生等領域務實合作，讓中緬互利合作釋放更多惠民紅利。