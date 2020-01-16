【中美貿易協議】特朗普下一步會做什麼？　韓媒：朝鮮問題

美國總統特朗普（Donald Trump）1月15日和中國國務院副總理劉鶴當天在白宮簽署了中美第一階段貿易協議，兩國持續一年多的貿易戰暫且告一段落。外界好奇特朗普下一步行動是什麼，有韓國媒體認為是處理朝鮮問題。

韓國媒體news1報道，特朗普在第一階段貿易協議簽署儀式後表示，「將同中國國家主席習近平就朝鮮問題進行相當緊密的合作」。

特朗普指出，中國正在就朝鮮問題向美國提供大量幫助。「儘管協議文件中沒有體現，但他們（中方）在同朝鮮最高領導人金正恩相關問題上幫助非常大」。隨後，特朗普還強調稱金正恩非常尊敬習近平。中美雙方在簽字儀式結束後共進午餐時，特朗普不忘再次表示「習近平主席除了此次貿易協議外還將同我們討論很多問題，今後我們將就朝鮮問題緊密合作」。

news1分析稱，特朗普急需政績尋求在2020年美國總統大選中成功連任，因此將事關其選票核心的焦點問題，即同中國的貿易戰結束後，特朗普需要解決下一個目標朝鮮，無論是同金正恩舉行會談還是重啟美朝無核化談判，對特朗普來說都是有利無害的。而特朗普也深知中國的作用，在中美當前最大矛盾暫時化解後，特朗普迫切希望中國為重啟美朝無核化談判發揮積極作用。

韓國《中央日報》特朗普將美朝無核化談判比喻成「非常美麗的國際象棋或撲克遊戲」，但在這場遊戲中北京是要擔任「裁判」亦或是某一方的「軍師」目前還不得而知，不過美國希望中方參與到無核化談判的意圖十分明顯。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前在1月13日舉行的美韓日外長會議上表示，「沒有中國領導層的幫助，朝鮮問題不可能得到解決」，並表示「（美韓日三國）將以同樣的方式同中國進行對話」，和特朗普一樣有意邀請包括習近平在內的中國領導層出面解決相關問題。