【中美貿易協議】劉鶴稱協議不影響第三方　歐盟官員：魔鬼在細節

中美1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議，雖然中方強調協議不會影響第三方，但是歐盟方面表示仍要評估協議是否符合全球貿易規則。

歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）在華盛頓出席倫敦一場視像會議，期間表示協議的魔鬼在細節，認為中美已經超出通常的交易框架，指出兩國是在雙邊基礎上直接交易的，而歐盟必須評估協議是否符合世貿組織（WTO）的規定。

霍根表示，協議中並未提及歐盟和美國希望中國進行的「結構性改革」，歐盟希望了解美國和中國第二階段談判的內容。

劉鶴在簽字儀式上當日上表示，達成第一階段經貿協議，有利於中美兩國以至全世界，稱這是一份互利共贏的協議，符合兩國生產者、消費者和投資者的利益，同時協議不針對也不影響第三方的合法權益，符合WTO的規則。

劉鶴亦強調，談判過程中有兩個重要條件，包括不傷害第三方和符合WTO原則。中國在大量進口的過程中，是按照市場原則供給規律進行。企業根據消費者需要，根據市場供求關係進行進口；進口後要面臨消費者的檢驗。

劉鶴指出，中國市場已經成為國際市場的重要組成部分，並不是任何國家想進口多少就可以進口多少，而是要展現出產品的競爭力。要對中國的家庭主婦有吸引力，如果在價格和質量上沒有吸引力，那說明企業本身沒有做好。