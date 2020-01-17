【中美貿易協議】民主黨呼籲將協議扔掉　特朗普反駁稱政治操作

美國總統特朗普（Donald Trump）1月15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段的貿易協議，但民主黨人舒默（Chuck Schumer）卻呼籲將協議扔掉。特朗普16日進反駁稱說法是政治操作。

特朗普在Twitter指，舒默私底下說，新的中美貿易協議令人難以置信，事實的確如此。但在公開場合，他一有機會就會抨擊協議，「這就是政治，但對我們偉大的國家來說太糟糕了！」

特朗普又稱，中美協議是有史以來最偉大的貿易協議之一，「這對中國和我們的長期關係也有好處。2,500億美元將回到我們的國家，我們現在處於第二階段開始的有利位置。美國曆史上從來沒有過這樣的事情！」

兩國簽署及分別公布協議的文本，白宮發表聲明指，這是一份里程碑式的協議，完全可執行。聲明指出，中國同意在廣泛的關鍵領域進行重大的結構性改革。聲明還指出，作為新協議的一部分，中國承諾在未來兩年將增購至少2,000億美元的美國商品和服務。

惟民主黨人對協議不買帳，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在兩國簽署協議後舉行記者會，批評特朗普在壓力之下屈服，「歷史將記住，特朗普向中國屈服了，又認為習近平心中暗喜。

舒默在15日的新聞發佈會上說：「這個所謂的協議幾乎沒有為感受到中國殘酷無情的貿易和產業惡行重壓的工人和公司做任何事情。我非常擔心，習主席在我們的背後笑話我們，因為他讓步這麼少，卻讓美國的工人、農民和公司付出代價。行政當局為了在2020年選舉之前達成協議而不惜代價，拋棄了美國工人和美國公司，面臨後果的將是他們。」

他還說：「我今天要呼籲的是，總統不應在2021年或2022年等待第二階段。他應當返回談判桌，現在就糾正第一階段，而不是兩年之後，今天就做。停止慶功，回去工作，保護美國工人。雖然總統洋洋灑灑、有聲有色地宣稱這項協議有多麼偉大，美國人民應當知道真相。總統與中國的貿易協議對美國人民、美國公司和美國工人來說是一項嚴重而且有可能無法彌補的損失。」

舒默建議特朗普把協議扔到一邊，讓中國重回談判桌。他說，如果總統這樣做的話，「我會為他加油」。