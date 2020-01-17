【通烏門】烏克蘭調查美國前駐烏大使疑遭非法監控

美國總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌向烏克蘭官員施壓，要求調查政治對手拜登（Joe Biden）。有特朗普陣營核心成員稱，特朗普「知悉到底發什麼事」。烏克蘭1月16日宣布，已就美國前駐烏大使遭未知方非法監控的可能性，以及有報道指俄羅斯黑客入侵烏克蘭燃氣公司而展開調查。

美國民主黨14日公布新文件，顯示特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）朱利亞尼聯同其商業夥伴帕納斯（Lev Parnas）向烏克蘭政府施壓，指兩人與烏克蘭官員合作，試圖令美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）下台。文件亦顯示，帕納斯曾接收過約萬諾維奇的實時位置和手機使用資料。

帕納斯15日受訪時透露，在2019年5月時，他曾向當時新上任的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymir Zelenskiy）發出「最後通牒」要求調查拜登，又稱特朗普也知曉自己一切的舉動。

烏克蘭內政部發表聲明，指警方將就約萬諾維奇遭非法監控的可能性展開調查，並且邀請美國聯邦調查局（FBI）提供相關材料，並建議美國加入調查。烏克蘭政府強調，調查並非要干涉美國內部政治事務，而是由於近日公開的信息顯示有違反烏克蘭法律及《維也納外交關係公約》的可能性，所以才展開調查。

在「通烏門」事件中，拜登兒子亨特因加入烏克蘭能源公司董事局，被特朗普陣營「狙擊」。烏克蘭亦宣布，將向涉事的布里斯馬控股公司（Burisma）展開調查，查明是否有俄羅斯黑客入侵該公司的電腦。