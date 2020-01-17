納瓦羅談美中第二階段談判目標　法媒稱觸及中國經濟體系核心

中美第一階段貿易協議簽署後，兩國已經開始展開更加艱難的第二階段談判，白宮高官納瓦羅（Peter Navarro）1月16日受訪時談及美國的目標，希望中國停止對國有企業的補貼。

納瓦羅接受美國財經新聞台CNBC採訪時表示，那些在第一階段協議中沒有滿足的要求，特朗普政府尋求在第二階段的中美貿易談判中取得進展。他指，美國希望努力讓中國停止對國有企業的補貼。

納瓦羅表示，中國需要停止「網絡入侵」，「中國政府官員繼續侵入美國企業，竊取商業機密，簡直太瘋狂了。這對我們的業務非常有害」。

他續指，中國需要遏制非法類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）流入美國，並形容這是「第七宗罪」，稱該藥物每年殺死5萬多美國人。

中美在協議中雖然中美互有讓步，但是一些結構性的問題仍懸而未決。美國副總統彭斯（Mike Pence）受訪時稱，第二階段談判已經開始，不過沒有透露細節。

法新社說報道認為，與第二階段談判相比，中美第一階段協議的讓步就是「兒童遊戲」，並預言，美國將在第二階段碰觸中共政權經濟體系的核心。

報道指出，中美貿易協議第一階段談判被認為是從最容易的部分入手，雙方達成的協議是北京能接受，甚至是北京已經要做的事項。報道引述穆迪分析師徐曉光表示，中國似乎沒有在不想讓步的領域讓步，並稱其實有關知識產權和開放金融市場的部分，在貿易戰開打之前，北京就準備要展開。

報道認為，在中美第二階段貿易談判，華府將碰觸中共政權的核心經濟系統的核心，包括要求中國當局放棄政府對國企的補貼。報道稱，中國政府2015年推出的2025計劃的核心，就是通過對國企的補貼扶持，達到「製造強國」。

惟特朗普政府認為，中國政府補貼國企是扭曲國際公平競爭，對美國企業不公平，不過北京似乎不會放棄這個計劃，只是不再大張旗鼓提及而已。